ポンドドル一時１．３２３３レベル、本日の高値を更新＝ロンドン為替 ロンドン時間に入るとドル売りが優勢になっている。特に、英小売売上高の強い結果を受けてポンドドルが堅調。足元では高値を1.3233レベルに更新した。ユーロドルも東京市場での下落を戻しており、足元では1.1460台と、東京早朝につけた高値1.1468レベルにほぼ並んでいる。ドル円は東京午後に161.46レベルまで買われた後、足元では161.30付近での取引