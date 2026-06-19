クマの目撃情報が相次いだ寒河江市で18日から行われていた交通規制は19日朝解除されました。18日、寒河江市内で6件のクマの目撃情報がありました。このうち、長岡山周辺では近隣の山林の茂みにクマが潜んでいる恐れがあるとして18日から交通規制が行われていました。その後、クマは確認されず、19日午前9時ごろ規制は解除されました。一方、19日午前4時20分ごろ寒河江市上河原の熊野神社周辺でも新たにクマ1頭の目撃情報がありまし