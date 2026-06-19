◆パ・リーグロッテ―楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ―楽天戦が行われるＺＯＺＯには、地域振興活動「ＡＬＬＦＯＲＣＨＩＢＡ」の一環として、迫力ある“美爆音”で知られる習志野高吹奏楽部が来場した。試合前にグラウンドで演奏を行い、ホーム外野応援指定席に設置する特別パフォーマンスエリアで、マリーンズ応援団とともに応援に参加する。ロッテには同校ＯＢの福浦和也２軍監督、池田来翔内野手が在籍してい