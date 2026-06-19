「ロッテ−楽天」（１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）楽天・吉井理人新監督とロッテ・サブロー監督がメンバー表を交換した。２人は帽子をとって本塁を挟んで対峙。笑顔で言葉をかわして握手した。吉井監督は試合前練習でグラウンドに登場した際は赤の練習着姿だったが、真新しい背番号「８１」のユニホームで登場した。楽天は交流戦を終えて２３勝４０敗１分けの借金１７。最下位に低迷し１０日に三木肇監督が休養。塩