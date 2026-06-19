テレビ東京で19日、ドラマ25『わたしの相殺日記』（毎週金曜深0：52）の第3話が放送される。【場面写真】田所信二に影響される朝活を始めた桜庭萌このドラマは『孤独のグルメ』の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全4話を4週にわたって放送する。あのが演じる桜庭萌は、いたって普通の女性。しかし、あるできごとがきっかけで、目の前に立ちはだかる壁を“相殺”というある意味“言い訳材料”を使