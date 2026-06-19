バスケットボール男子日本代表が１９日、都内で練習を公開した。２０２７年Ｗ杯出場のためのアジア地区予選に向け合宿中で、７月３日に中国戦、同６日に韓国戦が行われる。１８日に追加招集されたチーム最年長の比江島慎（宇都宮）は「自分が少しでも力になれれば。連敗するとどういう状況になるか分からない。気を引き締めてやらないといけない。僕らの最終ゴールはオリンピックで世界に勝つこと。その第一歩だと思って、しっか