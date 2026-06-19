YOSHIKIが18日、東京・東京国際フォーラムで開催された音楽イベント『Global Citizen LIVE: Tokyo』にヘッドライナーとして出演した。日本初開催となる同イベントで、HYDE、MIYAVI、清春ら豪華ゲストとの共演を繰り広げ、新曲「DEAD-END DRIVE」も世界初披露した。【ライブ写真】ステージ上でハグをするYOSHIKIとHYDEほか、ゲストとのコラボショット『Global Citizen LIVE: Tokyo』は、極度の貧困の撲滅を目指す国際団体「Glob