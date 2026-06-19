「ロッテ−楽天」（１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本トップリーグ連携機構代表理事会長、日本サッカー協会相談役の川淵三郎さん（８９）がファーストピッチセレモニーに登場した。背番号は年齢と同じ「８９」、背ネームは「ＳＡＢＵＲＯ」のユニホーム姿、白いグラブを手にでマウンドに上がった。ノーバン寸前、ショートバウンドの投球を披露。スタンドからはどよめきと拍手が起こった。投球後にはサブロー監督から