理化学研究所は19日、人工知能（AI）を使った科学研究のために整備している新しいスーパーコンピューターの名称を「理究」にすると発表した。自然現象の背後にある「理」を、AIを使って探り「究める」との意味を込めた。神戸市中央区の理研神戸地区に設置し、今年7月の運用開始を目指している。昨年11〜12月の募集期間に全国から寄せられた856件の候補から選んだ。読み方が安土桃山時代の茶人、千利休と同じで親しみやすいこと