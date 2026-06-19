愛知県豊橋市議会本会議で、自身への辞職勧告決議に関する質疑に答える長坂尚登市長＝19日午後愛知県豊橋市議会は19日、多目的屋内施設（新アリーナ）整備を巡り、計画の一時中断によって追加の事業費負担約40億円が生じるとして、長坂尚登市長に対する辞職勧告決議を賛成多数で可決した。法的拘束力はない。可決後、記者団の取材に応じた長坂氏は「重いものだと認識している」と述べるにとどめ、進退について明言を避けた。長