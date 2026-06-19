「BreakingDown」に出場した経験を持つグラビアアイドル・緒方友莉奈（32）が19日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、電車内でのスメハラを巡る投稿を謝罪した。緒方は「お願いマジで汗臭い。仕事頑張ったんはわかるけど生乾きはやばい。エチケット的につらい」とし、電車内での写真をアップ。そこには男性の後ろ姿が映されていた。また「我慢できないにおいですね」といった投稿が寄せられると「吐きそうだた」と返してい