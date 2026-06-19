浜松駅で人が線路に立ち入り東海道新幹線が運転見合わせJR東海によりますと、東海道新幹線は午後5時40分ごろ、浜松駅で起きた人身事故のため、上りは広島と東京の間、下りが東京と新大阪の間で運転を見合わせています。【写真を見る】東海道新幹線東京ー広島間で運転見合わせ浜松駅で線路に人が立ち入り運転再開めど立たず運転再開のめどは立っていないということです。浜松駅で線路に立ち入った人は東京発博多行きの「の