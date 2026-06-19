韓国出身の俳優ＳＵＺＹ（ペ・スジ＝３１）が１８日に東京都内で開催されたヘアケアブランドＴＳＵＢＡＫＩの「２０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＰａｒｔｙ」に出席し、その姿が話題になっている。１６８ｃｍ、端正な美形に長い黒髪をなびかせ、透きとおる美白が映える赤のワンショルダーのロングドレスで登場して、会場は騒然となった。ガールズグループ・ｍｉｓｓＡのメンバーとしてデビュー後、映画「建築学概」で注