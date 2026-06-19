社会人チームの日本一を決める都市対抗野球の2次予選 東北大会は、19日が2日目です。県第1代表、にかほ市のTDKと第2代表、秋田市のJR秋田が、いずれも2回戦で宮城代表と対戦しました。 19日が初戦のTDKは、3回に打線がつながり、1番・青木や2番・北畠のタイムリーヒットなどで、宮城第4代表のマルハン北日本カンパニーから3点を先制しました。しかし、6回に同点に追いつかれると、その後、試合は延長に入り