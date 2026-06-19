横手市十文字町ではサクランボが収穫の最盛期です。今年は、生育が順調で色づきや味もよく仕上がっているということです。関アナウンサーのリポートです。※詳しくは映像でご覧ください※6月19日午後6時15分のABS news every.でお伝えします