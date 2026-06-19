おととしデビューしたブランド野菜、「秋田わかまるねぎ」の出荷が始まっていて、生産者などが市場の関係者に旬の味わいをPRしました。関西で需要が高いという声もあり、評判は上々です。今年デビュー3年目を迎えた、秋田わかまるねぎ。6月から7月にかけて収穫される若どりのネギで、やわらかく、葉先までまるごと食べられるのが特徴です。19日は、生産者やJAの関係者が秋田市の卸売市場に集まり、仲買人などにその魅