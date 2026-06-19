須田景凪が、ニューアルバム『LOVE HATE』を9月9日にリリース。また、あわせて新たなビジュアルも公開となった。 （関連：【画像あり】須田景凪、アボガド6＆吉良進太郎が手掛けた『LOVE HATE』ジャケットアートワーク） 約3年ぶり、メジャー3枚目のアルバムとなる今作は、映像盤、グッズ盤、通常盤の3形態をリリース。ジャケットアートワークは、イラストレータ