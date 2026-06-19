大阪管区気象台によりますと、近畿地方は、湿った空気の影響でおおむね曇っています。きょう（１９日）の近畿地方は、湿った空気の影響で曇り、雨の降る所があるでしょう。 ▶【画像で確認】近畿地方1時間ごとの雨・風シミュレーション 【画像掲載】近畿地方1時間ごとの雨・風シミュレーション あす（20日）の近畿地方は？ ２０日の近畿地方は、前線や湿った空気の影響で雨が降り、雷を伴い激しく降る所があ