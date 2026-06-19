2026年5月末に発売されたMarshallのワイヤレス・ノイズキャンセリグヘッドホン『Milton A.N.C.』を1週間ほど体験し、その快適さと音の良さに感動したので、以下で詳細をお届けしたい。 （関連：【画像あり】オンイヤー型＆アクティブノイズキャンセリングという贅沢な提案） リアルサウンドテックの読者諸氏なら、Marshallはご存知だろう。1962年にロンドンのハンウェルで創業したブランドで、ギターアンプを始