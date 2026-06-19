【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中森明菜が、6月22日に発売される『AERA』6月29日号の表紙に登場する。 ■中森明菜の肉声メッセージや特別動画も公開 20年ぶりのライブツアー、約10年ぶりの新曲リリース――。中森明菜が、今の思いを語る。活動再開を後押ししたもの、休止中に抱えていた葛藤、歌手人生への揺るぎない信念。明菜の思いが詰まったインタビューは必読だ。 表紙と