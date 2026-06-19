【その他の画像・動画等を元記事で観る】 木村拓哉が、新レーベル「C＆C STAGE」移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』を8月12日にリリースすることを発表。あわせてジャケット写真や商品詳細、購入者特典の内容も公開された。 ■憂歌団の木村充揮、明石家さんまとブルースに挑戦 アルバムタイトルにも掲げられた『Checkpoint』には、常に第一線を走り続けてきた木村拓哉自身が改めて“現在地”