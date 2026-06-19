【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐が、6月26日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』に出演。TVアニメ『あかね噺』のオープニング／エンディング両主題歌を、一夜限りで生歌唱することが決定した。 ■桑田佳祐の、ソロとしての『Mステ』出演は2022年11月以来 6月24日にリリースを控える、桑田佳祐ソロとして約10年ぶりのCDシングル「人誑し / ひとたらし」。表題曲は、テ