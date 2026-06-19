【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JUJUのニューシングル「夏蝉」（読み：なつせみ）が、7月クールの日本テレビ系水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』主題歌に決定した。 ■JUJUと水野は、楽曲でタッグを組むのは今回が初 『ファーストクライ 母子救命救急班』は、日本屈指のセレブ病院で秘密裏に結成された母子救命救急班が、“あらたな命”を守り抜くために奮闘するメディカルエ