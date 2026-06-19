【その他の画像・動画等を元記事で観る】 KAWAII LAB.の7人組アイドルグループ、SWEET STEADY（スイートステディ）が『THE FIRST TAKE』に初登場する。 ■「今日という日を、すごくすごく楽しみにしてきました」 SWEET STEADYは、“原宿から世界へ”をコンセプトに、世界に向けてアイドル文化を発信する新プロジェクト、KAWAII LAB.より2024年1月に結成。 今回の楽曲は、ポップなメロディと中毒性の高いフレ&#