【その他の画像・動画等を元記事で観る】 西野カナの新曲「Power of Love」が、読売テレビ・日本テレビ系アニメ『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～』の第2クールオープニングテーマ に決定。本人コメントと、音源初解禁となる『特別ムービー：ファンタジー編』が公開された。 ■「大切な人を想う気持ちが力に変わる瞬間を描いた楽曲です」（西