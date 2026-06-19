日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月19日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2679枚だった。 ◯2026年7月限（特別清算日：7月10日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 22679( 15379) ソシエテジェネラル証券8879(8879) バークレイズ証券7367(7367