日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月19日の日経225先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万1575枚だった。 ◯2026年9月限（特別清算日：9月11日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 11575(9978) バークレイズ証券8517(8311) ソシエテジェネラル証券7965(7604