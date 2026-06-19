俳優・本木雅弘（60）が19日、都内で行われた映画『黒牢城』初日舞台あいさつに登壇した。菅田将暉（33）、吉高由里子（37）、青木崇高（46）、宮舘涼太（Snow Man／33）、柄本佑（39）、オダギリジョー（50）ら主役級俳優と黒沢清監督（70）が並ぶなか、いつの間にかMCを担当し、見事にキャストたちをさばいた。【集合ショット】本木雅弘＆宮舘涼太らが集結！公開祝う華やかな鏡開き撮影の様子について司会から聞かれた本木は