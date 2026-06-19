9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の高松アロハ（※高＝はしごだか）のミーム“アロハの大移動”をグリーンバックで撮影した公式素材が19日、公開された。【中面カット】仲よさそうな様子のアロハ&ハル東京ドーム単独公演を控える超特急の最新シングル「ガチ夢中！」ダンスプラクティス動画が、グループのYouTube公式チャンネル「超チューバ―」で公開されると、8号車（ファンネーム）の投稿が発端とな