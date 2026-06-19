日本発グローバルグループ「&TEAM」（読み：エンティーム）が18日、東京国際フォーラム ホールAで開催された音楽イベント『Global Citizen Live: Tokyo』にヘッドライナーとして出演。オリコンニュースでは、出演前のメンバーにインタビューを行い、イベントへの思い、夏に挑戦したいことなどを聞いた。【動画】&TEAM、この夏聴いてほしい曲とは？――日本初開催となる『Global Citizen Live: Tokyo』への出演が決まった