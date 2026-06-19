タカラトミーは、"ぷに食感"の液晶トイ「ぷにコミュ」第1弾、サンリオキャラクターとコラボレーションした4モデルを、2026年6月下旬に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。ボールチェーンを備え、「ぷにぷに食感」が持ち歩ける液晶画面の中のキャラクターと直接触れ合っているかのように遊べる。液晶お世話トイ「ぷにるんず」の"ぷにぷに"とした触感を日常の中で楽しめるようキーチェーンを備え、持ち運びしやす