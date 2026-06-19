深夜放送の闇に紛れてひっそりと作り続けられてきた昭和レトロなホラーアニメテレビアニメ『闇芝居 十七期』が、7月12日からテレビ東京で放送されることが発表された。紙芝居屋の“おじさん”役は、津田寛治が17期続けて出演。エンディングテーマは、風輪の新曲「闇芝居のブルース」に決定した。【画像】ひぃっ…！暗闇から伸びる手が怖すぎる『闇芝居』第17期場面カット本作は、身の回りの怪奇な都市伝説をテーマに、現代では