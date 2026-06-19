東京・北区の小学校で授業中に起きた火事で、北区がこのあと19日午後6時半から記者会見を行います。火事をめぐっては、午前11時ごろ滝野川第三小学校の4階の音楽室付近から出火し、3時間ほどで消し止められました。当時は5年生の音楽の授業中で、捜査関係者によりますと、音楽準備室のストーブから火が出た可能性があるということで、部屋にはスプリンクラーが設置されていませんでした。会見で火災の当時の状況が明らかにされると