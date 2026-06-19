元中日の山本昌氏（60）が18日放送のニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（木曜後5・10）にゲスト出演。自身に次ぐ“50歳での登板”について「パッと浮かぶんだったら…」と現役投手2人の名前を挙げた。1983年ドラフト5位で中日入りし、最多勝のタイトルを3度獲得するなど通算219勝を挙げた山本昌氏。41歳でノーヒットノーラン達成、42歳で名球会入り、49歳で勝利、50歳で登板、32年間の現役生活など数