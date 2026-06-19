毎週日曜放送の読売テレビの人気番組『そこまで言って委員会 NP』が「そこまで言って委員会サタデー」として20日午後2時30分から放送される。宇宙飛行士の野口聡一氏が初出演する。【番組カット】都市伝説・陰謀論テーマに徹底討論を繰り広げる出演者【複数】「野口聡一と考える『都市伝説・陰謀論』徹底解明スペシャル」というテーマのもと、パネリストの古舘伊知郎・橋下徹・田嶋陽子・竹田恒泰・古市憲寿・丸田佳奈・RaMuと