警察官を装って「逮捕状が出ています」などと言って現金をだましとる「ニセ警察詐欺」が急増し、若い世代の被害が多い現状をうけ、警視庁は通勤時間帯の渋谷駅で注意をよびかけました。「ニセ警察詐欺」は警察官を装って偽物の警察手帳を示すなどして「あなたに逮捕状が出ています」などとウソを言って、捜査の名目で現金などをだましとる特殊詐欺の手口です。警視庁によりますと、こうした「ニセ警察詐欺」は2024年ごろから急増し