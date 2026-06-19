アイドルグループ・AKB48が8月19日にリリースする68thシングル「好きish」のメインビジュアルが解禁された。【写真】スーツ姿もかわいい！満面の笑みでプレゼンをする伊藤百花メインビジュアルは、ピンクを基調としたガーリーでポップな世界観。12年ぶりに2作連続でセンターを務める“いともも”こと伊藤百花たち選抜メンバー16人が、いつもとイメージの違うメイクやヘアスタイル、そして夏らしいパステルカラーの衣装で、ハー