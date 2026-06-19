円安が加速し一時、1ドル＝161円台後半まで値下がりしました。18日のニューヨーク市場の円相場は一時、1年11カ月ぶりの円安水準をつけました。4月末に160円台後半をつけた円相場は、政府・日銀が為替介入に踏み切ったあと、いったんは円買いが進みましたが、アメリカのFRBが年内に利上げに踏み切るとの観測が強まって円売りが加速しました。片山さつき財務大臣：投機的な動きがあれば断固とした措置をとる。市場関係者からは「為替