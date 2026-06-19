◇パ・リーグロッテ―楽天（2026年6月19日ZOZOマリン）市立習志野高校の吹奏楽部が試合前のグラウンドで演奏。スタンドを盛り上げた。ロッテの応援曲や「レッツゴー習志野」などを演奏。全国屈指の名門吹奏楽の迫力ある演奏がZOZOマリンスタジアムに響き渡った。このパフォーマンスにネットでは「習志野今年もすばらしい演奏でした」「生の習志野すごかった」「感動して泣いてましたわ」と称える声が上がった。習志