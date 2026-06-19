毎週日曜放送の読売テレビの人気番組『そこまで言って委員会 NP』。今週は「そこまで言って委員会サタデー」として1日前倒しの6月20日（土）14時30分から放送され、宇宙飛行士の野口聡一氏が初出演する！ 「野口聡一と考える『都市伝説・陰謀論』徹底解明スペシャル」というテーマのもと、パネリストの古舘伊知郎・橋下徹・田嶋陽子・竹田恒泰・古市憲寿・丸田佳奈・RaMuとともに、「宇宙人は実在するのか」