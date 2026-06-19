「Google Pixel presents ANOTHER SKY」は、「忘れられない､空がある。」というコンセプトのもと、ゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。スタジオでは、ＭＣの今田耕司・堀田真由がゲストと共にロケの映像を見ながら、さらなる本音や裏話を引き出す。 熱狂の渦に包まれるFIFAワールドカップ。日本代表