原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破（電子書籍含む）し、2026年でTVアニメ10周年を迎える本作。TVアニメ4th seasonは《喪失編》の放送を終え、8月12日(水)より、《奪還編》全8話が全国21局にて放送開始となる。 そんな熱い“リゼロの夏”が控えている中、本日、一足早く「夏祭りビジュアル」を公開。公式Xでは、ビジュアルの解禁を記念してデジコンの配布も実施する。 更に、「夏の秋葉原電気街まつり2026」と