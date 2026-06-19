俳優・森迫永依と前田公輝がW主演を務める、7月期日本テレビ系月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『もう１度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜』（7月6日スタート、毎週月曜深0：24〜深0：54※初回は深0：34〜深1：04）の追加キャストが解禁された。新キャストは、桃月なしこ、武田航平、島崎遥香、濱田マリ、高島礼子の5人。放送を前に、オファーを受けた感想と役への思いを語った。【メインビジュアル】仲良く手を繋ぐ森