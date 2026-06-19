食卓になじみが深い、練り物。中東情勢の影響が及び、かまぼこ協会が緊急声明を出す事態に。都内の商店街にあるお店のショーケースに並ぶのは、さつま揚げやごぼう天などの練り物です。今が旬のナスを使った「なす天」の他、店の一番人気「あさり天」も並んでいました。創業から60年以上続くこの店は作りたて、揚げたての一品が買えると評判。長年、生の魚を加工して練り物を作っていましたが、現在は変わってきているといいます。