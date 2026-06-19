プロ野球のファーム・リーグは19日、東、中、西地区と交流戦でナイターを含めて7試合が行われた。東地区の日本ハムはヤクルト戦（戸田）に4―1。先発・山崎が5回3安打1失点（自責0）で1勝目（1敗1セーブ）を挙げた。育成ドラフト1位・常谷（北海学園大）が2安打3打点、浅間が2安打。ヤクルト先発・下川は5回2/3を4安打4失点で4敗目（2勝）。山野辺、育成選手の松本龍が2安打を放った。中地区の巨人は中日戦（ジャイアンツタ