桑田佳祐が、26日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日後9：00）で「人誑し / ひとたらし」「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」の2曲を披露することが発表された。【ライブ写真多数】超豪華ゲストが集結！『九段下フォーク・フェスティバル’25』の模様24日に約10年ぶりとなるCDシングル「人誑し / ひとたらし」を発売する桑田は、26日放送の『ミュージックステーション』で同曲を披露することを発表。2曲目には、