記者会見する東京大の矢守航准教授＝19日午前、東京都文京区東京大などの研究チームは19日、植物の葉緑体の遺伝子を改変するゲノム編集によって、光合成機能の強化に成功したと発表した。光合成で最も重要な酵素「ルビスコ」の能力を改良することで成長が促進され、採れる種の量も増えた。葉緑体の狙った遺伝子だけを改変するのは難しく、世界初の成果だとしている。イネやコムギ、トマトなど、高温下などで光合成の効率が低下