◇プロ野球パ・リーグ ロッテー楽天(19日、ZOZOマリン)交流戦を終えて、両リーグ戦が再開。ロッテは本拠地・ZOZOマリンに楽天を迎えて試合を行います。この試合から、楽天では新監督として吉井理人さんが指揮を執ります。吉井新監督は昨季のシーズン終了までロッテの監督をつとめており、奇しくも楽天での初陣が古巣ロッテ戦となりました。メンバー表交換がアナウンスされ、両ベンチからサブロー監督と吉井監督が姿を現すと、観客