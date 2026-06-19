2026 NHKサッカーテーマに起用されている米津玄師「烏」のTikTokカメラエフェクト「烏」KARASU FACE PAINTが公開された。【動画】“笑顔”が話題米津玄師「烏」ミュージックビデオ18日に公開された同曲のミュージックビデオでは、フェイスペイントを施した米津の姿が収められている。今回公開されたエフェクトは、米津が描き下ろした「烏」のジャケットの絵柄を使用したもので、カラスの羽が両頬にペイントされる動画フィル