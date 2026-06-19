将棋の第97期棋聖戦5番勝負第2局は19日、栃木県日光市の日光金谷ホテルで行われ、後手の藤井聡太棋聖（23）＝王将含む6冠＝が挑戦者・服部慎一郎七段（26）を80手で下した。対戦成績は藤井の2勝となり、7連覇に王手がかかった。第3局は7月1日に静岡県沼津市の沼津御用邸東附属邸第一学問所で行われる。藤井はこれで公式戦12連勝。うち11局がタイトル戦となった。藤井のタイトル戦最長連勝は23年9月12日の王座戦第2局（対永瀬